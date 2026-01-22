Над Крымом и Кубанью за ночь сбили четыре беспилотника

В течение ночи с 21 на 22 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым и Краснодарского края. По официальной информации, три БПЛА были перехвачены над Крымом, еще один — над Кубанью. Инциденты произошли в период с 23:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января, пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего за указанный промежуток времени средствами ПВО были уничтожены 14 беспилотников самолетного типа в различных регионах страны. Помимо Крыма и Краснодарского края, воздушные цели были нейтрализованы над Волгоградской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями. Наибольшее количество БПЛА в этот период зафиксировано над Волгоградской областью.

Ранее сообщалось, что в вечерние часы 21 января, с 20:00 до 23:00 мск, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили еще 17 беспилотных летательных аппаратов. В этот период восемь БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем и один — над территорией Крыма. Таким образом, общее количество нейтрализованных беспилотников за ночь достигло 31.

На фоне произошедшего в Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения в сфере информационной безопасности. В регионе запрещены фото- и видеосъемка, а также распространение сведений о применении беспилотников, работе средств ПВО и объектах критически важной инфраструктуры. Контроль за соблюдением требований осуществляют профильные ведомства, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик