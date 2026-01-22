Пожар на портовом терминале в Волне потушили спустя почти 10 часов

Пожар на территории портового терминала в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидирован. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Возгорание возникло вечером, в 22:07, после удара по объекту. В результате происшествия загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, что потребовало продолжительных работ по локализации и последующему тушению огня. В первые часы после начала пожара к ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники, включая подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Работы велись в сложных условиях, с учетом высокой пожарной нагрузки и угрозы дальнейшего распространения огня на территории терминалов. Одновременно проводились мероприятия по обеспечению безопасности персонала и недопущению вторичных возгораний.

Параллельно уточнялась информация о пострадавших. Изначально сообщалось о двух погибших сотрудниках предприятия и нескольких раненых. Позднее оперштаб региона подтвердил, что число погибших увеличилось до трех человек, еще восемь получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По поручению губернатора Краснодарского края при необходимости предусмотрена возможность перевода раненых в медицинские учреждения краевого центра.

Как отмечал глава региона, Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке по гражданским объектам и инфраструктуре. Полной ликвидации возгорания удалось достичь спустя почти десять часов после его начала.

Мария Удовик