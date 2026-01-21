Главные новости за 21 января: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

В правительстве Воронежской области раскрыли «Ъ-Черноземье» данные об инвестиционной программе до 2030 года группы компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях). Ожидается, что вложения ГК за этот период превысят 41 млрд руб.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Жителей Белгорода начали эвакуировать после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники Министерства обороны, территория оцеплена. Вывозить белгородцев из соседних домов будут в безопасное место.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о шокирующей ситуации в горбольнице № 6. В учреждении отсутствует морг, поэтому тела умерших пациентов временно оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен, до передачи в патологоанатомическое бюро. «Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо — по отношению как к живым, так и к покойникам. Поручил детально разобраться в ситуации»,— написал глава региона в Telegram.

В Липецкой области по итогам аукционов определены подрядчики на транспортирование мусора на первый квартал 2026 года. Это муниципальное ООО «Липецкая областная коммунальная компания» (контракт за 9,6 млн руб.) и ООО «Специализированная транспортная компания» Алексея Федорищева (101,8 млн руб.).

ООО «Специализированный застройщик "Ударник"» планирует возвести в Орле жилой комплекс «Атмосфера». Проект предполагается реализовать на улице Кузнецова за 880 млн руб. Ввод 25-этажного дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Площадка под размещение особой экономической зоны «Тамбов» определена на пяти земельных участках общей площадью 387,6 га на границе облцентра и Тамбовского муниципального округа. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве. Подача документов на получение статуса ОЭЗ и соответствующее решение ожидаются в этом году. После чего в течение пяти лет будут строить базовую инфраструктуру и запускать первые предприятия.

Анна Швечикова