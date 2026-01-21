Воронежская ГК «Агроэко» может инвестировать 41 млрд в расширение до 2030 года

В правительстве Воронежской области раскрыли «Ъ-Черноземье» данные об инвестиционной программе до 2030 года группы компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях). Ожидается, что вложения ГК за этот период превысят 41 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В частности, в рамках инвестпрограммы в регионе планируется построить пять животноводческих комплексов, специализирующихся на производстве свинины, а также провести модернизацию еще пяти аналогичных объектов. Инвестиции в эти десять проектов оцениваются в 23,5 млрд руб. Власти рассчитывают на создание около 2 тыс. «высокопроизводительных рабочих мест», но иные подробности инвестпроектов пока не раскрываются. «Ъ-Черноземье» направил запрос в «Агроэко» с просьбой прокомментировать их параметры.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по итогам 2025 года «Агроэко» нарастило земельный банк со 123 тыс. га до 150 тыс. га. Разница составила 22%. В Воронежской области земельный банк группы превысил 108 тыс. га, в Тульской — 41 тыс. га.

ГК в конце 2025 года запустила в Верхнемамонском районе Воронежской области проект в новой для себя отрасли — молочный комплекс мощностью производства 40 тыс. т молока в год, объем инвестиций составил 6 млрд руб.

Сергей Калашников