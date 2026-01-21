Хинштейн потребовал убрать трупы из коридоров курской больницы без морга

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о необходимости оперативно разобраться с ситуацией в горбольнице № 6. Поводом стали фотографии, опубликованные в соцсетях, на которых запечатлены трупы, лежащие на каталках в коридоре медучреждения.

По словам губернатора, снимки произвели на него шокирующее впечатление. Сотрудница медучреждения, сделавшая фотографии, рассказала журналистам, что практика в больнице не является единичной. В горбольнице № 6 отсутствует морг, поэтому тела умерших пациентов временно оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен, до передачи в патологоанатомическое бюро.

«Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо — по отношению как к живым, так и к покойникам. Поручил детально разобраться в ситуации»,— написал господин Хинштейн.

Он подтвердил, что проблема существует: в больнице нет отдельного помещения для временного хранения тел до их передачи специализированной службе. Поручено обеспечить такое помещение до конца сегодняшнего дня.

Региональный минздрав проведет мониторинг в других больницах Курской области.

Фотографии с телами умерших были опубликованы в большинстве местных СМИ сегодня утром. Издание «Курские известия» приводит рассказ санитарки Татьяны Самуйловой, которая утверждает, что трупы могут находиться в коридоре по несколько часов. По ее словам, иногда речь идет о восьми часах, при этом на каталках может лежать не одно тело. Ситуация повторяется как зимой, так и летом. В теплое время года, как утверждает сотрудница, появляется запах. Она отмечает, что пациенты, которых везут в реанимацию, видят тела в коридоре, что, по ее словам, оказывает тяжелое психологическое воздействие.

Анна Швечикова