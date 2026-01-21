В Липецкой области выбрали перевозчиков ТКО на три месяца

По итогам аукционов в Липецкой области определены подрядчики на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на первый квартал 2026 года. Совокупная стоимость заключенных контрактов превышает 110 млн руб., следует из данных госзакупок.

Заказчиком выступил региональный оператор по обращению с мусором АО «ЭкоПром-Липецк». Срок оказания услуг по всем договорам установлен с 1 января по 31 марта 2026 года. В рамках контрактов предусмотрено транспортирование отходов массой 1,6 тыс., 2,9 тыс. и 19,1 тыс. тонн соответственно.

Один из контрактов получила ООО «Липецкая областная коммунальная компания». Компания будет оказывать услуги по транспортированию ТКО от мест накопления в Хлевенском округе. Стоимость контракта — 9,6 млн руб.

Более крупные контракты заключены с ООО «Специализированная транспортная компания» (СТК). Подрядчику предстоит перевозить ТКО от мест накопления на территории Липецкого округа (кроме Боринского, Васильевского, Вербиловского, Грязновского, Круто-Хуторского, Падовского и Стебаевского территориальных отделов) до перегрузочной станции регоператора. Его цена — 15 млн руб.

Еще один договор с ООО «СТК» заключен на оказание услуг по доставке мусора на станции от мест накопления Советского и Левобережного округов Липецка, а также Правобережного и Октябрьского округов города в части крупногабаритных отходов. Его стоимость — 86,8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированная транспортная компания» зарегистрировано в Липецке в 2016 году. Вид деятельности — сбор опасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс руб. Генеральным директором с января 2026 года является Дмитрий Ильинов. Единственным владельцем компании выступает Алексей Федорищев. В 2024 году выручка СТК составила 120,8 млн руб., что на 17% ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом сократилась более чем в семь раз — с 2 млн до 276 тыс. руб. ООО «Липецкая областная коммунальная компания» зарегистрированно в апреле 2025 года в Липецке. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом. Уставный капитал — 373,2 млн руб. Гендиректор — Александр Храбрых. Единственным учредителем выступает Липецкая область. Финансовые показатели ЛОКК за 2024–2025 годы отсутствуют.

В обязанности исполнителей входит погрузка ТКО, включая крупногабаритные отходы, в том числе с мест бесконтейнерного сбора, уборка отходов, оброненных или просыпавшихся при погрузке, подбор ТКО, находящихся на площадках накопления вне контейнеров и бункеров в случае их переполнения, а также подбор отходов, оказавшихся на пути следования транспортных средств.

Анна Швечикова