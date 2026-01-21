В Орле собираются возвести ЖК «Атмосфера» за 880 млн рублей

Орловское ООО «Специализированный застройщик "Ударник"» планирует возвести в областном центре жилой комплекс «Атмосфера». Проект предполагается реализовать на улице Кузнецова. Объем инвестиций оценивается в 880 млн руб., следует из опубликованных проектных деклараций.

Проект предусматривает строительство одного 25-этажного многоквартирного дома с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Здание рассчитано на 230 квартир. Общая площадь объекта составит 19,3 тыс. кв. м, из них 12,8 тыс. кв. м придется на жилые помещения. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Застройка ведется на двух земельных участках общей площадью 8,08 тыс. кв. м. Один участок площадью 5,7 тыс. кв. м находится в собственности девелопера, второй — 2,3 тыс. кв. м — в аренде у управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла. Проектом предусмотрено размещение детской, спортивной и контейнерной площадок. Количество гостевых машино-мест на придомовой территории составит 91, размещение парковок за ее пределами не предусмотрено. По информации девелопера, в «непосредственной близости» от ЖК детские сады, школы, магазины и торговые центры. Есть остановки общественного транспорта. Также указывается на наличие в районе «разнообразных досуговых объектов».

Как следует из проектной документации, застройщик уже ввел в эксплуатацию два дома в 2024 году, которые позиционируются как ЖК «Межквартальный». В реализованных корпусах в продаже 1-комнатные квартиры от 4,4 млн руб., двухкомнатные — от 6,4 млн руб., трехкомнатные — от 10 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Ударник"» зарегистрировано в Орле в 2015 году и специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Гендиректор — Владислав Цуканов, он же выступает единственным учредителем. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 262 млн руб., увеличившись почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом, чистая прибыль выросла в 15 раз — до 162 млн руб. Господин Цуканов также владеет ООО «Воплощение», работающим в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2024 году компания показала выручку в 109 млн руб., чистая прибыль составила 190 млн руб. Кроме того, ему принадлежит ООО «Солидарность 21 Век», занимающееся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. По данным Rusprofile, выручка общества отсутствует, в отношении компании открыто 45 исполнительных производств. Еще одна структура — ООО «ММ-Агро», специализирующаяся на капиталовложениях и венчурном инвестировании, по итогам 2024 года зафиксировала убыток в размере 7,7 млн руб.

В конце прошлого года похожий проект заявило брянское ООО «Специализированный застройщик "НД Орел"». Жилой комплекс «Прокуровский» за 650 млн руб. появится в Орле в марте 2027 года.

Анна Швечикова