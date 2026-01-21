В Белгороде проводят эвакуацию жителей после падения боеприпаса

Жителей Белгорода начали эвакуировать после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники Министерства обороны. Территория оцеплена. Принято решение вывезти жителей расположенных рядом домов в безопасное место. Оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз людей.

Ранее издание «Бел.ру» опубликовало видеозапись с места происшествия, на которой видно, что улица Губкина перекрыта в районе пересечения с улицей Буденнова. СМИ также сообщали, что, по словам очевидцев, в районе ЧП упал неустановленный объект. Официальные комментарии по обстоятельствам произошедшего на тот момент отсутствовали.

Анна Швечикова