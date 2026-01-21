«Если президент скажет, что я нужен в другом месте, поеду в другое место»

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога на встрече с главными редакторами уральских СМИ рассказал о своих карьерных перспективах, ситуации в промышленности и участии ветеранов СВО в выборах.



Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Артем Жога назвал домыслами все предположения о своих будущих карьерных перспективах.

«Я солдат, буду выполнять задачи там, где мне поставит задачу Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если президент вызовет и скажет, что я нужен в другом месте, поеду в другое место»,— пояснил он.

Наилучшую динамику индекса промышленного производства по данным за 11 месяцев 2025 года показали ЯНАО (101,5%) и Курганская область (125,3%). Уральский федеральный округ удерживает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди восьми федеральных округов.

Екатеринбург и Урал не стоит называть «оплотом либерализма».

«Я нахожусь здесь уже год и три месяца. Проехал по Свердловской области, посетил очень много городов, предприятий, встречался с молодежью. Я вам с уверенностью скажу, это патриотически настроенный регион»,— заявил полпред.

Количество обращений участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей сократилось, а их тематика изменилась.

Артем Жога положительно оценил готовность общества к участию в политической жизни региона участников специальной военной операции.

«На выборах в Челябинской области три ветерана СВО стали депутатами законодательного собрания региона»,— напомнил полпред.

Всего по итогам осенних выборов разного уровня по УрФО депутатами стали около 100 участников СВО.

Жители Уральского федерального округа (УрФО) в рамках Прямой линии с Владимиром Путиным направили президенту более 250 тыс. обращений. Около 20% из них касались социальной политики. Кроме того, уральцев интересовали инфраструктура, жилье, экономика, СВО.

