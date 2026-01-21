На Прямую линию к Путину поступило 250 тыс. обращений от жителей УрФО
Жители Уральского федерального округа (УрФО) в рамках Прямой линии с Владимиром Путиным направили президенту более 250 тыс. обращений, рассказал полпред президента Артем Жога на встрече с руководителями уральских СМИ.
Больше всего вопросов задали жители Свердловской (более 93 тыс.) и Челябинской областей (67 тыс.).
По словам полпреда, около 20% обращений касались социальной политики. Кроме того, уральцев интересовали инфраструктура, жилье, экономика, специальная военная операция (СВО).
«Все вопросы, которые даже не прозвучали в прямом эфире, взяты в работу. Каждое обращение граждан будет прорабатываться в каждом регионе»,— заверил Артем Жога.
Что ответил Путин на четыре вопроса от жителей УрФО — в материале «Пошлем его к Юпитеру»