На Прямую линию к Путину поступило 250 тыс. обращений от жителей УрФО

Жители Уральского федерального округа (УрФО) в рамках Прямой линии с Владимиром Путиным направили президенту более 250 тыс. обращений, рассказал полпред президента Артем Жога на встрече с руководителями уральских СМИ.

Прямая линия с гражданами и пресс-конференция президента России Владимира Путина

Прямая линия с гражданами и пресс-конференция президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Прямая линия с гражданами и пресс-конференция президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Больше всего вопросов задали жители Свердловской (более 93 тыс.) и Челябинской областей (67 тыс.).


По словам полпреда, около 20% обращений касались социальной политики. Кроме того, уральцев интересовали инфраструктура, жилье, экономика, специальная военная операция (СВО).

«Все вопросы, которые даже не прозвучали в прямом эфире, взяты в работу. Каждое обращение граждан будет прорабатываться в каждом регионе»,— заверил Артем Жога.

Что ответил Путин на четыре вопроса от жителей УрФО — в материале «Пошлем его к Юпитеру»

Николай Яблонский

