Артем Жога: Екатеринбург больше не оплот либерализма

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога считает, что Екатеринбург и Урал не стоит называть «оплотом либерализма». «Я нахожусь здесь уже год и три месяца. Проехал по Свердловской области, посетил очень много городов, предприятий, встречался с молодежью. Я вам с уверенностью скажу, это патриотически настроенный регион»,— заявил полпред на встрече с руководителями уральских СМИ.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, клише закрепилось потому, что в регионе было несколько политических деятелей, которые «практиковали либеральную политику», но сейчас ситуация изменилась. Артем Жога напомнил, что даже журналист Владимир Соловьев изменил свое мнение. Ранее телеведущий называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты», его жителей «сатанинскими выродками», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией». Однако позже Владимир Соловьев заявил, что испытывает гордость за уральцев — за их участие в специальной военной операции, производство военной техники и волонтерство.

Николай Яблонский