Артем Жога положительно оценил итоги выборов для участников СВО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога положительно оценил готовность общества к участию в политической жизни региона участников специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

«Не только я оцениваю это. Большой запрос идет непосредственно от жителей. На выборах в Челябинской области три ветерана СВО стали депутатами законодательного собрания региона»,— напомнил полпред на встрече с руководителями уральских СМИ. Всего по итогам осенних выборов разного уровня по УрФО депутатами стали около 100 участников СВО.

«Люди доверяют ребятам, которые прошли специальную военную операцию. Президент доверяет. Я всегда ребятам говорю, что мы команда президента, и наше поведение, наша политика, наша обычная жизнь рассматриваются довольно-таки пристально, можно говорить под микроскопом. Каждая ошибка противниками будет раздута до серьезных размеров. Поэтому даже малейшие ошибки нельзя допускать»,— рассказал Артем Жога.

Полпред подчеркнул, что выборы 2026 года покажут, что «народ действительно поддерживает этих ребят».

По мнению Артема Жоги, с развитием региональных образовательных программ для участников СВО их назначений в органах власти будет все больше.

Николай Яблонский