Жога: количество обращений участников СВО сократилось, их тематика изменилась

Количество обращений участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей сократилось, а их тематика изменилась, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога на встрече с руководителями уральских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если вспомнить 2023 год, то было очень много вопросов по получению удостоверения ветерана боевых действий, справок участника СВО. Сейчас это намного упростилось. Я сам удивился, когда буквально за минуты полторы получил эту справку на Госуслугах»,— рассказал он.

По его словам, сейчас есть сезонные обращения — о льготном обучении детей военнослужащих, а есть вопросы, которые нужно решать в ручном режиме. «Вопросы возникают по поиску наград, особенно посмертно. Есть случаи, когда родные меняют место жительства и военкомат начинает их поиск»,— рассказал господин Жога.

По его словам, сейчас налажен механизм взаимодействия фонда «Защитники Отечества», Министерства обороны РФ, гражданских ведомств. «Выработали алгоритм действий, идет цифровизация, намного упрощается решение всех вопросов. Многие регионы сделали навигатор социальной помощи, чтобы гражданам стало легче ориентироваться»,— добавил полпред.

Николай Яблонский