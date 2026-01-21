Уральский полпред Артем Жога прокомментировал свои карьерные перспективы

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога называл домыслами все предположения о своих будущих кадровых перспективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с руководителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с руководителями СМИ

«Я солдат, буду выполнять задачи там, где мне поставит задачу Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если президент вызовет и скажет, что я нужен в другом месте, поеду в другое место»,— пояснил он на встрече с руководителями уральских СМИ.

По его словам, ему очень нравится работать на Урале. «Я получил задачу приехать в Уральский федеральный округ. Я этим и занимаюсь»,— подчеркнул господин Жога.

Артем Жога был назначен полпредом президента в УрФО в октябре 2024 года. В 2023-2024 годах возглавлял парламент ДНР. До этого руководил батальоном «Спарта», участвующем в боевых действиях против ВСУ. В декабре 2023 года Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах 2024 года. Тот ответил согласием. Господин Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.

Николай Яблонский