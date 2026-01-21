ЯНАО и Курганская область стали лидерами по промышленному индексу в УрФО по итогам 2025 года

Наилучшую динамику индекса промышленного производства по данным за 11 месяцев 2025 года показали ЯНАО (101,5%) и Курганская область (125,3%), рассказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога на встрече с руководителями уральских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с представителями СМИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Курганская область второй год подряд демонстрирует наибольшую динамику роста среди всех субъектов России. Это показывает, что есть задел в плане экономического развития»,— добавил он.

Артем Жога отметил, что Уральский федеральный округ удерживает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди восьми федеральных округов. По итогам 2025 года Свердловская, Тюменская, Челябинская области вошли в ТОП-10 Национального рейтинга.

По словам полпреда, на его контроле 28 инвестиционных проектов, которые реализуются под кураторством первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова. С начала реализации инвестпроектов в экономику УрФО привлечено 1,7 трлн руб. частных инвестиций, создано 47 тыс. рабочих мест.

«Не все, конечно, так гладко, как хотелось бы, все-таки санкции, ограничения, но находятся новые пути развития. Нет проблем тогда, когда ты ничего не делаешь. А когда ты пытаешься найти какие-то пути решения, заменить западных производителей, требуется немножко времени»,— пояснил господин Жога. В качестве перспективных направлений он отметил сферу, связанную с применением искусственного интеллекта, и роботизацию промышленного сектора. Важным направлением полпред назвал разработку трудноизвлекаемых запасов нефти.

По данным аппарата полпреда, высокие темпы роста в 2025 году были зафиксированы в пищевой промышленности, производстве готовых металлических изделий. Положительную динамику показали секторы производства резиновых и пластмассовых изделий, а также электрического оборудования. Существенным потенциалом для роста обладают радиоэлектронная промышленность, микроэлектроника, приборостроение и информационные технологии, в том числе производство БПЛА, атомное машиностроение.

Николай Яблонский