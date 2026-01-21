обновлено 15:04
Атаки БПЛА ВСУ на Адыгею, Кубань, Белгородскую и Брянскую области: жертвы и повреждения
Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Адыгею возросло до 13 человек
В ночь на 21 января украинские дроны атаковали Республику Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую и Белгородскую области. При налете погибли пять человек и пострадали 13, включая двоих детей. Загорелись жилой дом и Афипский нефтеперерабатывающий завод. Главное об атаках — в подборке «Ъ».
Последствия атаки ВСУ на Новую Адыгею
Фото: Telegram-канал губернатора Адыгеи
Республика Адыгея
- В ауле Новая Адыгея загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку автомобилей. По предварительным данным, сгорели 15 машин, еще 25 получили повреждения.
- Пострадали 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Двоих пострадавших перевезут на лечение в Краснодар.
- Погибших нет.
- Нанесен ущерб 12 домам, некоторые квартиры «значительно повреждены».
- Введен режим ЧС районного уровня.
- Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи.
- СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Адыгею.
Кубань
- Над Краснодарским краем ночью сбили 45 беспилотников.
- Обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.
- Жителей 177-квартирного дома эвакуировали в целях безопасности и для проведения разминирования устройства. Для жильцов организован пункт временного размещения.
- Произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, возгорание ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
- Обломки БПЛА повредили хозпостройку в селе Львовском, начавшийся пожар потушили.
- Обломки БПЛА повредили два частных дома в Приморско-Ахтарске.
- В Сочи обнаружили мелкие обломки БПЛА, повреждений и пострадавших нет.
- СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Кубань.
Брянская область
- За ночь в области трижды вводили режим ракетной опасности.
- В Погарском районе БПЛА атаковали автомобиль, погибли два человека.
- Повреждения получили объекты энергетики.
- При атаке применялись реактивные системы залпового огня.
- В трех муниципалитетах Брянской области возникли перебои с электричеством и подачей тепла.
- СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Брянскую область