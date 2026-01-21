Атаки БПЛА ВСУ на Адыгею, Кубань, Белгородскую и Брянскую области: жертвы и повреждения

В ночь на 21 января украинские дроны атаковали Республику Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую и Белгородскую области. При налете погибли пять человек и пострадали 13, включая двоих детей. Загорелись жилой дом и Афипский нефтеперерабатывающий завод. Главное об атаках — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки ВСУ на Новую Адыгею

Фото: Telegram-канал губернатора Адыгеи Последствия атаки ВСУ на Новую Адыгею

Фото: Telegram-канал губернатора Адыгеи

Республика Адыгея В ауле Новая Адыгея загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку автомобилей. По предварительным данным, сгорели 15 машин, еще 25 получили повреждения.

Пострадали 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Двоих пострадавших перевезут на лечение в Краснодар.

Погибших нет.

Нанесен ущерб 12 домам, некоторые квартиры «значительно повреждены».

Введен режим ЧС районного уровня.

Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Адыгею.

Кубань Над Краснодарским краем ночью сбили 45 беспилотников.

Обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.

Жителей 177-квартирного дома эвакуировали в целях безопасности и для проведения разминирования устройства. Для жильцов организован пункт временного размещения.

Произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, возгорание ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Обломки БПЛА повредили хозпостройку в селе Львовском, начавшийся пожар потушили.

Обломки БПЛА повредили два частных дома в Приморско-Ахтарске.

В Сочи обнаружили мелкие обломки БПЛА, повреждений и пострадавших нет.

СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Кубань.