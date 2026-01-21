Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 15:04

Атаки БПЛА ВСУ на Адыгею, Кубань, Белгородскую и Брянскую области: жертвы и повреждения

Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Адыгею возросло до 13 человек

В ночь на 21 января украинские дроны атаковали Республику Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую и Белгородскую области. При налете погибли пять человек и пострадали 13, включая двоих детей. Загорелись жилой дом и Афипский нефтеперерабатывающий завод. Главное об атаках — в подборке «Ъ».

Фото: Telegram-канал губернатора Адыгеи

Республика Адыгея

  • В ауле Новая Адыгея загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку автомобилей. По предварительным данным, сгорели 15 машин, еще 25 получили повреждения.
  • Пострадали 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Двоих пострадавших перевезут на лечение в Краснодар.
  • Погибших нет.
  • Нанесен ущерб 12 домам, некоторые квартиры «значительно повреждены».
  • Введен режим ЧС районного уровня.
  • Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи.
  • СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Адыгею.

Кубань

  • Над Краснодарским краем ночью сбили 45 беспилотников.
  • Обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.
  • Жителей 177-квартирного дома эвакуировали в целях безопасности и для проведения разминирования устройства. Для жильцов организован пункт временного размещения.
  • Произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, возгорание ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
  • Обломки БПЛА повредили хозпостройку в селе Львовском, начавшийся пожар потушили.
  • Обломки БПЛА повредили два частных дома в Приморско-Ахтарске.
  • В Сочи обнаружили мелкие обломки БПЛА, повреждений и пострадавших нет.
  • СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Кубань.

Брянская область

  • За ночь в области трижды вводили режим ракетной опасности.
  • В Погарском районе БПЛА атаковали автомобиль, погибли два человека.
  • Повреждения получили объекты энергетики.
  • При атаке применялись реактивные системы залпового огня.
  • В трех муниципалитетах Брянской области возникли перебои с электричеством и подачей тепла.
  • СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Брянскую область

Белгородская область

  • Помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков убит в результате удара дрона.
  • Еще двое мирных жителей погибли при обстрелах в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.
  • СКР проведет расследование после атаки ВСУ на Белгородскую область.

