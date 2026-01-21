В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упала боевая часть БПЛА

Обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, в настоящее время жильцов четырехподъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях их безопасности и для проведения разминирования устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Территория оцеплена, на месте работают специальные службы. Для тех жильцов, кому это необходимо, пункт временного размещения организован в спортивной школе поселка. Главе района Алексею Чевереву поручил держать ситуацию на личном контроле, обеспечить эвакуированных жителей всем, чем нужно»,— написал глава региона в своем telegram-канале.

Также, по его словам, повреждения вследствие прилета БПЛА получили два частных дома в Приморско-Ахтарске. «Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба»,— сообщил губернатор.

Он подтвердил информацию о том, что Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников, а также о том, что в соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе есть пострадавшие. «При необходимости наши больницы готовы принять пострадавших. Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации»,— написал господин Кондратьев.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории аула Новая Адыгея возник крупный пожар. В результате возгорания были повреждены конструкции многоквартирного жилого дома, а также причинен ущерб ряду транспортных средств, находившихся на прилегающей автомобильной стоянке.

Василий Хитрых