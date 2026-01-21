Количество пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею увеличилось до 11 человек

В результате атаки беспилотников на Адыгею пострадали 11 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей, погибших нет. Администрацией введен режим ЧС районного уровня. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Людей обеспечивают всем необходимым до устранения последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. В пункте дежурят социальные работники, медики и психологи.

Администрация муниципалитета ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня для координации работы всех служб. С утра начнется комплексная оценка ущерба и разработка плана восстановления.

Возвращение граждан в жилища будет происходить поэтапно после завершения обследования правоохранительными органами. Территорию оцепили сотрудники МВД для обеспечения безопасности и охраны имущества. Представители районной администрации консультируют пострадавших на месте и в общедомовых чатах.

«Никто не останется с бедой один на один. Самое главное, что нет погибших»,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Этой ночью Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников. Над акваторией Азовского моря перехватили 29 БПЛА, над Черным морем дежурными средствами ПВО сбили семь беспилотников, над Краснодарским краем — еще семь. В результате атаки в ауле Новая Адыгея возник пожар. Огонь повредил конструкцию одного из многоквартирных жилых домов, а также распространился на прилегающую парковку, где пострадал ряд автомобилей. Также обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края.

Алина Зорина