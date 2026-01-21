Число пострадавших при атаке БПЛА в Новой Адыгее увеличилось до 13

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 13, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Он уточнил, что в пункте временного размещения находятся 27 человек, включая одного ребенка.

По данным господина Кумпилова, девять из 13 пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в реанимации. Состояние пациентов стабильное, их жизни ничто не угрожает, заверил глава республики.

Вечером 20 января Тахтамукайский район Адыгеи подвергся атаке беспилотников. В многоквартирном доме в Новой Адыгее и на расположенной рядом парковке начался пожар. По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Введен режим ЧС районного уровня.