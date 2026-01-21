СКР проверит обстоятельства ударов БПЛА по Адыгее

Следственный комитет России начал расследование атак украинских беспилотников в Республике Адыгея, Белгородской и Брянской областях в ночь на 21 января, в результате которых погибли пять человек и пострадали 11, включая ребенка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести. Среди пострадавших — есть ребенок. Удар повредил жилые дома, уничтожил 15 автомобилей и еще 25 машин получили повреждения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что жителей будут допускать в дома поэтапно после завершения обследования. Для эвакуированных организован пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Белгородской области погибли три человека. Среди жертв — помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков., который был убит в результате удара дрона. Еще двое мирных жителей погибли при обстрелах в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.

В Погарском районе Брянской области украинские беспилотники атаковали автомобиль, в результате чего погибли два человека. Следственный комитет России установит обстоятельства инцидентов и лиц, причастных к совершению преступлений.

Никита Бесстужев