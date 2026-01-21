Три человека погибли и двое ранены за сутки при обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки восемь муниципалитетов Белгородской области были атакованы посредством не менее 78 беспилотников и 27 боеприпасов. Погибли три человека, в том числе помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Еще двое мирных жителей пострадали. Известно о повреждениях 14 автомобилей и двух частных домов. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Первым погибшим является помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Он получил травмы вследствие атаки дрона в селе Головчино. В том же населенном пункте от удара беспилотника по автомобилю был ранен мирный житель. Он лечится дома. Автомобиль поврежден. В городе Грайвороне пострадали коммерческий объект и автомобиль, в селе Головчино — всего четыре машины и коммерческий объект. Суммарно по муниципалитету выпустили 23 боеприпаса и десять БПЛА.

Предварительно, второй погибший получил ранения от удара дрона по транспортному средству в городе Шебекино Шебекинского округа. Оперативные службы устанавливают его личность. Автомобиль уничтожен огнем. Также в городе в результате детонации дрона пострадал мирный житель. У него диагностировали баротравму. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки поврежден автомобиль. В селе Новая Таволжанка из-за атаки БПЛА на транспортное средство погиб еще один мирный житель. Автомобиль поврежден. В селе Графовка на территории одного из объектов повреждено оборудование, в селе Белянка — грузовой автомобиль. ВСУ атаковали муниципалитет с помощью 16 беспилотников.

Серьезные разрушения зафиксированы в Белгородском округе. От ударов дронов в селе Бессоновка на территории предприятия поврежден объект инфраструктуры, в селе Отрадное — автомобиль, на хуторе Церковный — оборудование и корпус сельхозпредприятия. Из-за падения обломков сбитых БПЛА и воздушных целей в селе Таврово пострадал забор частного дома, в поселке Дубовое — навес и автомобиль, в селах Никольское и Новая Нелидовка — по одному частному дому, в селе Драгунское — административное здание, в поселке Майском — автомобиль. Суммарно округ подвергся атакам 23 БПЛА.

Сутками ранее при атаках 76 беспилотников и 21 боеприпаса по Белгородской области погиб один мирный житель, еще двое были ранены.

Кабира Гасанова