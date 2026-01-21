Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Адыгее после ночной атаки БПЛА повреждены 12 домов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание после ночной атаки БПЛА на республику. Он сообщил, что повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК «Виноград-2». Ущерб «разной степени» нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры «получили значительные повреждения».

Господин Кумпилов подтвердил, что пострадали 13 человек, из них девять госпитализированы. «Люди были быстро эвакуированы, организована работа пункта временного размещения»,— рассказал глава республики в Telegram.

В результате атаки дронов в ауле Новая Адыгея загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку. Сгорели 15 машин, еще 25 получили повреждения. Был введен режим ЧС районного уровня. Минобороны РФ о сбитых над регионом беспилотниках не сообщало. Жители соседних населенных пунктов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Первые сообщения о ЧП появились в пабликах около 23:00. Очевидцы сообщали о громком звуке, после которого у жилой многоэтажки в ауле Новая Адыгея (граничит с Краснодаром) вспыхнул сильный пожар

Фото: t.me / savv_asker

Спустя полчаса глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в результате прилета украинского БПЛА в многоквартирном доме и на прилегающей к нему парковке произошел пожар

Фото: t.me / muratkumpilov

На место происшествия прибыли экстренные и специальные службы, а также глава района Аскер Савв

Фото: t.me / savv_asker

И председатель Кабинета министров Республики Адыгея Анзур Керашев

Фото: Правительство Республики Адыгея

По официальным данным, в результате атаки пострадали 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей

Фото: t.me / muratkumpilov

Погибших нет

Фото: t.me / muratkumpilov

На территории базы отдыха «Шапсуг» открыт пункт временного размещения граждан, эвакуированных с места происшествия. Сейчас там находятся 27 человек

Фото: t.me / muratkumpilov

Введен локальный режим ЧС

Фото: t.me / muratkumpilov

Власти республики приступили к оценке ущерба. По предварительной информации, полностью сгорело 15 автомобилей, повреждены 25. Количество пострадавших квартир пока не сообщается

Фото: t.me / muratkumpilov

Власти республики сообщают, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь

Фото: t.me / muratkumpilov

