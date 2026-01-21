В Адыгее после ночной атаки БПЛА повреждены 12 домов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание после ночной атаки БПЛА на республику. Он сообщил, что повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК «Виноград-2». Ущерб «разной степени» нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры «получили значительные повреждения».

Господин Кумпилов подтвердил, что пострадали 13 человек, из них девять госпитализированы. «Люди были быстро эвакуированы, организована работа пункта временного размещения»,— рассказал глава республики в Telegram.

В результате атаки дронов в ауле Новая Адыгея загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку. Сгорели 15 машин, еще 25 получили повреждения. Был введен режим ЧС районного уровня. Минобороны РФ о сбитых над регионом беспилотниках не сообщало. Жители соседних населенных пунктов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

