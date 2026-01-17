WSJ: Трамп приказывал Пентагону готовить атаку на Иран, но передумал

Президент США Дональд Трамп 13 января приказал Пентагону начать подготовку к нападению на Иран, однако передумал, поскольку прислушался к многочисленным возражениям о несвоевременности операции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военнослужащие США отправились спать, ожидая, что на следующий день Дональд Трамп даст приказ атаковать Иран, пишет газета. Однако должностные лица настаивали, что сейчас США не могут гарантировать свержение иранского режима только с помощью воздушных ударов. Кроме того, на данный момент у Вашингтона недостаточно ресурсов в ближневосточном регионе, чтобы вести масштабную атаку и при этом защитить своих военнослужащих и союзников, сообщили собеседники издания.

The New York Times писала, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил отложить планы по нападению на Иран. Власти арабских стран также объяснили США, что сейчас неподходящее время для атаки, пишет WSJ. Они отметили, что протесты в Иране уже практически подавлены, и при вмешательстве Вашингтона нельзя будет предсказать, кто сможет забрать власть.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп неоднократно угрожал ударить по Ирану в случае, если власти страны прикажут убивать протестующих. 14 января агентство Reuters сообщало, что США готовились нанести удар в течение суток. СМИ писали, что США и Великобритания выводят военнослужащих с ключевых военных баз на Ближнем Востоке.

16 января Дональд Трамп заявил, что Иран отменил казни 800 участников протеста. В тот же день агентство Reuters сообщило, что иранские власти практически подавили протесты. Вскоре Дональд Трамп сообщил, что решил не атаковать Иран. Он сказал, что «сам себя убедил» принять такое решение и что на это не повлияли власти других стран.