The i: Британия эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации

Великобритания начала эвакуацию военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения ситуации в Иране. Об этом сообщила газета The i (приложение к The Independent) со ссылкой на источники.

Сегодня Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за неспокойной обстановки в регионе. По данным агентства, американских военнослужащих призвали покинуть авиабазу Аль-Удейд.

Сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты могут ударить по Ирану в течение 24 часов. Президент США Дональд Трамп говорил, что страна может применить военную силу в отношении Ирана, если там будут убивать протестующих, — забастовки вспыхнули в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Во время беспорядков погибли как минимум 544 человека, сообщала правозащитная организация HRAMA.

Спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что любое нападение США приведет к ответным ударам Тегерана по Израилю и региональным американским военным базам, которые он рассматривает как «законные цели». Издание Politico сообщило, что США не могут начать военную операцию против Ирана, поскольку не располагают необходимым военным потенциалом на Ближнем Востоке.