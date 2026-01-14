Reuters: США могут ударить по Ирану в течение 24 часов

США могут нанести удары по Ирану в ближайшие 24 часа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников.

Израильский чиновник сообщил агентству на условиях анонимности, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о вмешательстве в Иран. Однако его масштабы и сроки на данный момент неизвестны, сказал собеседник.

«Все признаки указывают на неизбежность нападения со стороны США, но именно так ведет себя и нынешняя администрация, чтобы держать всех в напряжении. Непредсказуемость — часть стратегии»,— заявил Reuters западный военный чиновник.

Сегодня агентство сообщило со ссылкой на источник, что США выводят войска с ключевых баз на Ближнем Востоке, в том числе из авиабазы Аль-Удейд в Катаре. По данным газеты The i, эвакуировать военных с Аль-Удейд также начала Великобритания.

Дональд Трамп угрожал ввести войска в Иран, если Тегеран прикажет убивать протестующих. 13 января он созвал совещание со своими советниками по вопросам нацбезопасности, чтобы обсудить варианты реагирования на действия иранских властей. Спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что любое нападение США приведет к ответным ударам Тегерана по Израилю и региональным американским военным базам.