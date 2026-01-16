Reuters: протесты в Иране практически подавлены

Властям Ирана удалось подавить масштабные протесты в стране, к настоящему моменту они практически сошли на нет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитников и местных жителей. Между тем власти объявили сегодня о новых арестах участников протестов.

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Интернет в Иране по-прежнему заблокирован, однако некоторым жителям удается передавать информацию за пределы страны. По их словам, в Тегеране тихо уже с воскресенья, на улицах пусто. Над иранской столицей, говорят жители, летают беспилотники и контролируют ситуацию. Reuters также цитирует представителей правозащитной организации Hengaw, которые со ссылкой на свои источники сообщают о «большом количестве военных и сотрудников спецслужб в городах и населенных пунктах, где в предыдущие дни проходили протесты, а также в местах, где крупных акций не было». Правительственные СМИ сообщают о задержании якобы большой группы протестовавших в провинции Керманшах.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Протестующие требовали смены политического режима. По оценкам базирующейся в США правозащитной организации HRANA, в ходе беспорядков погибли 2677 человек, в том числе 2478 участников протестов и 163 человека, связанных с властями.

Алена Миклашевская