NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа отложить любые планы по нападению на Иран. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, господин Нетаньяху присоединился к аналогичным призывам со стороны Саудовской Аравии, Катара, Омана и Египта, которые также предупреждали президента о риске эскалации в регионе. Арабские страны, по утверждению NYT, также ведут переговоры с Тегераном, призывая не наносить ответные удары по соседним государствам в случае атаки США.

На этой неделе господин Трамп заявил, что получил информацию о том, что Иран «прекратил убивать протестующих», что было воспринято как сигнал о возможном отказе от силового сценария. Однако 14 января вечером американские официальные лица подчеркнули, что подобные варианты остаются на столе.

Протесты в Иране, продолжающиеся с конца декабря, по данным правозащитных организаций, уже привели к гибели от 2,5 до 3,4 тыс. человек, отмечает NYT. Протестующие требуют смены политического режима.