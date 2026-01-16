Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп поблагодарил Иран за отмену казней почти тысячи протестующих

Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Ирана за отмену казней более 800 протестующих, которые якобы были запланированы на завтра.

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я глубоко уважаю тот факт, что казни путем повешения были отменены… Спасибо!» — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

9 января прокурор Тегерана Али Салехи заявлял, что участники протестов, виновные в поджогах, уничтожении государственного имущества и вооруженных столкновениях с силовиками, будут приговорены к смертной казни.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты из-за обвала национальной валюты. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США вмешаются в ситуацию, если власти исламской республики будут убивать демонстрантов.

