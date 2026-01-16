Трамп заявил, что «сам себя убедил» не атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не убеждал его отказаться от атаки на Иран. В ответ на вопрос, пытались ли арабские и израильские чиновники отговорить его от ударов, он сказал, что «сам себя убедил». На решение повлияло решение властей Ирана отменить смертные казни участников протестов, добавил глава государства.

По словам господина Трампа, иранские власти планировали казнить более 800 человек 15 января. «Они никого не повесили»,— сказал он журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих. К 16 января властям Ирана удалось подавить беспорядки, сообщило Reuters со ссылкой на правозащитников и местных жителей.

