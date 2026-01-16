Трамп заявил, что «сам себя убедил» не атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не убеждал его отказаться от атаки на Иран. В ответ на вопрос, пытались ли арабские и израильские чиновники отговорить его от ударов, он сказал, что «сам себя убедил». На решение повлияло решение властей Ирана отменить смертные казни участников протестов, добавил глава государства.
Фото: Nathan Howard / Reuters
По словам господина Трампа, иранские власти планировали казнить более 800 человек 15 января. «Они никого не повесили»,— сказал он журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).
Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих. К 16 января властям Ирана удалось подавить беспорядки, сообщило Reuters со ссылкой на правозащитников и местных жителей.
