Главные новости за 16 января. Кавказ

Сотрудники «Дагэнерго» вместе с силовиками нашли в поселке Шамилькала Унцукульского района нелегальную майнинг-ферму. Они изъяли девять аппаратов для добычи криптовалюты. Злоумышленники подключили оборудование напрямую к сетям, минуя счетчики.

Георгиевский городской суд вынес приговор двум жителям Дагестана, причастным к участию в беспорядках в аэропорту Уйташ. События происходили на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля.

Пятигорские полицейские задержали иностранца, которого подозревают в попытке сбыта партии синтетического наркотика. Им оказался 22-летний гражданин одного из государств Северо-Западной Африки. В выброшенных свертках нашли запрещенные вещества общей массой более 117 граммов.

В Москву из Черногории экстрадируют Гамаша Танрывердиева. В России он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Пятигорский городской суд Ставропольского края заочно арестовал его. В марте 2024 года преступника объявили в международный розыск, спустя два месяца его задержали.

В Дагестане завершили расследование дела против пяти человек, которых обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму свыше 17 млн руб.