В Дагестане изъяли девять майнинг-аппаратов с нелегальной криптофермы

Сотрудники «Дагэнерго» вместе с силовиками нашли в поселке Шамилькала Унцукульского района нелегальную майнинг-ферму. Они изъяли девять аппаратов для добычи криптовалюты. Злоумышленники подключили оборудование напрямую к сетям, минуя счетчики. «Дагэнерго» сообщает об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Энергетики составили акты о бездоговорном потреблении. Они передали документы в полицию. Правоохранители проверяют данные и ищут виновных. Они решают вопрос о уголовном деле.

Запрет на майнинг в Дагестане действует с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года. Правительство ввело его для десяти регионов Северного Кавказа из-за энергодефицита. Майнинг перегружает сети и вызывает сбои. Потребление энергии в республике выросло на 26% за три года. Старое оборудование не выдерживает нагрузки. Запрет снижает риски для сетей. Регион страдает от перебоев. Майнеры наносят убытки и усугубляют дефицит. Правоохранители обещают жесткие меры.

Унцукульский район — горячая точка в сфере нелегального майнинга. Ранее там выявили фермы с 95 устройствами в селе Унцукуль и ущербом 702 тыс. кВт·ч. В Майданском изъяли 105 аппаратов на трех фермах. Одна ферма работала в саду с магнитом на счетчике — ущерб 1,2 млн руб. за 440 тыс. кВт·ч. Другая тянула кабель 200 м от подстанции — 950 тыс. руб. за 129 тыс. кВт·ч. В октябре 2025-го нашли 58 устройств с ущербом 14 млн руб. за 1,34 млн кВт·ч.

С начала 2025 года в Дагестане зафиксировали 73 случая хищений на майнинге. Задокументировали 55 фактов. Украли 12,6 млн кВт·ч на 85,7 млн руб. По 18 случаям продолжают проверки. Общий ущерб от нелегалов на Кавказе за восемь месяцев — почти 1 млрд руб.

Энергетики активно ищут майнеров в республике. Они анализируют нагрузки и потребление электроэнергии. Силовики помогают изымать фермы. «Россети Северный Кавказ» подают иски. В частности, в Махачкале нашли «подводную» ферму, а во многих районах майнеров ловят с дронами.

Станислав Маслаков