Суд в Ставрополе вынес приговор участникам беспорядков в дагестанском аэропорту

Георгиевский городской суд вынес приговор двум жителям Дагестана, причастным к участию в беспорядках в аэропорту Уйташ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов признаны виновными в нарушении требований транспортной безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде 8,5 и 10 лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, 29 октября 2023 года осужденные участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ. События происходили на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Подсудимые отказывались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов. В результате имущество аэропорта было уничтожено и повреждено на сумму свыше 24 млн руб. В ходе беспорядков пострадали представители власти. Противоправные действия совершены в отношении 30 сотрудников, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее Армавирский городской суд Краснодарского края уже признал подсудимых виновными в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти, назначив им наказания от 6 лет 4 месяцев до 8,5 лет лишения свободы.

Константин Соловьев