Из Черногории в Москву экстрадируют обвиняемого в мошенничестве с арендой тракторов

В Москву из Черногории экстрадируют Гамаша Танрывердиева. В России он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, в 2023 году Танрывердиев заключил с лизинговой компанией договоры на покупку 450 тракторов и самосвалов. Спецтехнику он продал третьим лицам, а арендаторы денег так и не получили. Ущерб от его махинаций превысил 850 млн руб. Как только Гамаш Танрывердиев узнал, что следовали возбудили уголовное дело, он скрылся за границей.

Пятигорский городской суд Ставропольского края заочно арестовал его. В марте 2024 года преступника объявили в международный розыск, спустя два месяца его задержали в Черногории.

Мария Хоперская