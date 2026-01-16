Пятерых дагестанцев обвинили в мошенничестве со страховками на 17 млн рублей

В Дагестане завершили расследование дела против пяти человек, которых обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму свыше 17 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (15 эпизодов) и ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

По данным следствия, с 2021 по 2023 годы обвиняемые инсценировали дорожные аварии, используя автомобили. На основе поддельных документов они незаконно получали страховые компенсации. Общий ущерб превысил 17 млн руб.

Один из участников группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело против него по трем эпизодам уже направили в суд.

По остальным фигурантам следователи собрали доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко