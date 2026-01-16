В Пятигорске задержали африканца с партией наркотиков

Пятигорские полицейские задержали иностранца, которого подозревают в попытке сбыта партии синтетического наркотика. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Фото: пресс-служба полиции Пятигорска

Как следует из сообщения, сотрудники патрульно-постовой службы заметили на одной из улиц молодого человека, который заметно нервничал. Увидев намерение полицейских подойти к нему, фигурант выбросил на землю 36 свертков, обмотанных черной изолентой. Полицейские задержали 22-летнего гражданина одного из государств Северо-Западной Африки. В выброшенных свертках нашли запрещенные вещества общей массой более 117 граммов.

Задержанный пояснил, что нашел подработку в одном из мессенджеров. Он получил адрес расположения оптовой партии наркотиков, которую должен был сбыть в городе-курорте.

Константин Соловьев