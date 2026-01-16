Главные новости к утру 16 января

До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре. Четверо человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Страны НАТО перебросили 10 тыс. военнослужащих на учения под названием Steadfast Dart 26, которые проходят в Германии. США не принимает участия в маневрах.

Дональд Трамп объявил о создании Совета мира по Газе. Формирование контрольного органа — ключевой элемент второго этапа плана Белого дома по урегулированию войны в регионе.

Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии. Инициатива должна координировать действия союзников по аналогии с уже действующими миссиями «Балтийский часовой» и «Восточный часовой».

Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира.