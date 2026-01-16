Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии

Великобритания предлагает НАТО создать специальную миссию «Арктический часовой» для усиления безопасности в регионе, включая защиту Гренландии. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер в интервью изданию The Daily Mirror.

По словам госпожи Купер, инициатива должна координировать действия союзников по аналогии с уже действующими миссиями «Балтийский часовой» и «Восточный часовой». «Арктика — это ворота, через которые Северный флот России может угрожать Великобритании... Это ворота, через которые они могут угрожать трансатлантической безопасности»,— сказала она.

Министр подчеркнула, что Лондон не согласен с претензиями президента США Дональда Трампа на Гренландию и уважает ее суверенитет как части Дании. По ее мнению, угроза безопасности в Арктике затрагивает всех членов НАТО, включая сами США, и требует коллективного ответа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями нацбезопасности. Он заявил, что США защитят Гренландию от влияния России и Китая и призвал Данию немедленно «убраться» с острова. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс провел переговоры с представителями Дании и Гренландии, которые закончились провалом.

