До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

Количество пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 18. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Четверо человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести»,— сказал журналистам господин Кузнецов (цитата по ТАСС). Он отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Врачи консультируются со специалистами федеральных медцентров. После консультаций будет решаться вопрос эвакуации некоторых пострадавших на лечение в федеральные медорганизации.

Взрыв произошел сегодня днем в здании на ул. Менделеева. В правительстве Коми уточнили, что в учебном центре взорвалась светошумовая граната. Из центра МВД эвакуировали 200 человек из-за сильного задымления. На месте работали 10 бригад скорой помощи. Управление СКР по республике Коми возбудило уголовное дело «по факту хлопка» по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

