Страны НАТО перебросили 10 тыс. военнослужащих на учения Steadfast Dart 26

НАТО приступило к крупнейшим в 2026 году учениям Steadfast Dart 26, которые проходят в Германии. Первое подразделение итальянской армии прибыло в порт Эмден на севере ФРГ.

Как сообщает Spiegel, всего в Германию планируется доставить около 10 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц техники, свыше 20 самолетов и 17 кораблей.

В учениях участвуют одиннадцать стран: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания. США в маневрах участия не принимают.

Основная цель маневров — отработать быструю и скоординированную передислокацию сил внутри альянса. Учения охватывают сухопутные войска, ВВС, ВМС, а также кибервойска и космические подразделения.

Ключевые активные фазы запланированы на февраль и пройдут, в частности, на полигоне в районе города Берген в Нижней Саксонии. Для недавно созданных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force (ARF) это будет первое учебное развертывание под руководством штаба НАТО в нидерландском Брюнсюме, отвечающего за восточный фланг альянса и Германию.