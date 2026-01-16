Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, передает Reuters. При этом она не ответила на вопросы журналистов о том, согласился ли господин Трамп ее принять.

Госпожа Мачадо и Дональд Трамп встречались сегодня в Белом доме, их беседа длилась более двух часов. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США хотел обсудить с ней обстановку в Венесуэле: поговорить о «реальном положении дел "на земле" в стране, о том, что там происходит».

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена госпоже Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Среди претендентов на награду был и Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. После военной операции США в Венесуэле оппозиционерка заявила, что готова передать свою награду президенту. Нобелевский комитет возразил этому намерению.