Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра королевы Испании Софии, умерла в Мадриде 15 января на 84-м году жизни. Ее смерть наступила из-за осложнений после продолжительной болезни, сообщает телеканал CNN.

Ирина родилась 11 мая 1942 года в Южной Африке, где в тот период королевская семья находилась в изгнании из-за оккупации Греции странами «оси». На исторической родине Ирина оказалась только в четыре года, но позже ее семья вновь была изгнана из Греции — на этот раз уже хунтой, «черными полковниками».

В 2018 году Ирина получила испанское гражданство и окончательно поселилась во дворце Сарсуэла рядом с сестрой. Она была постоянной спутницей королевы Софии на официальных мероприятиях. Последний раз она появлялась на публике в феврале 2025 года на свадьбе племянника в Афинах.

Королевский дом Испании выразил глубокую скорбь, отметив, что принцесса до последних дней была окружена заботой семьи.