Главные новости за 15 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

Количество официальных мест для публичных мероприятий в Воронеже сократилось с шести до двух. Согласно новому постановлению правительства области, подписанному губернатором Александром Гусевым, митинги теперь разрешены только в Бринкманском саду и в парке «Южный» на левом берегу. Власти объяснили это необходимостью приведения местных норм в соответствие с федеральным законом. «Чем больше мест для массового сбора граждан, тем сложнее обеспечить их безопасность»,— добавил собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной администрации.

Крещенские купания отменены в Подгоренском и Лискинском районах Воронежской области из-за участившихся атак беспилотников, уточнили в администрации Лисок. Зато в самом Воронеже обещают организовать восемь купелей со всеми удобствами — пунктами обогрева и торговыми точками.

Бывший полицейский, который в 2019–2022 годах занимал руководящую должность в УМВД Белгородской области, теперь сам оказался в роли подозреваемого. Валерию Медведеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суть уголовного дела господина Медведева не раскрывается. Он был арестован и заключен под стражу в Москве в конце прошлого года.

Суд в Глушковском районе Курской области отказал в компенсации жительнице, чей дом был разрушен обстрелом, так как она оформила право собственности по договору дарения 10 октября 2024 года — на два месяца позже установленного властями крайнего срока (6 августа).

Конкурсное производство в отношении липецкого «Эксстроймаш», печально известного застройщика микрорайона «Европейский», в очередной раз было продлено по решению арбитражного суда Липецкой области. Причиной стало то, что до сих пор не удается рассчитаться с кредиторами, которых набралось 680, а общая сумма требований перевалила за 1 млрд руб.

Экс-замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова суд в Москве оставил в СИЗО до 20 апреля, несмотря на просьбы защиты о домашнем аресте. Господин Иванов обвиняется в получении взятки от основателя «Русагро» Вадима Мошковича, которая, как полагает следствие, была передана в виде элитного охотничьего каралина стоимостью 2,6 млн руб. в качестве платы за «общее покровительство».

