Кредиторы требуют с липецкого «Эксстроймаша» более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Юрия Сердюкова о продлении срока конкурсного производства в ОАО «Эксстроймаш» (входит в холдинг СУ-5 Михаила Захарова, застройщик микрорайона «Европейский» в региональном центре) на шесть месяцев в связи с тем, что не завершены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, реализации имущества и проведению расчетов с кредиторами должника. На данный момент в реестр включены денежные требования 680 кредиторов, общий размер которых составил более 1 млрд руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Липецкой области ввел конкурсное производство в отношении ОАО «Эксстроймаш» в начале 2019 года по иску кредиторов Сергея и Инны Коршуновых. Суд несколько раз продлял производство, последний раз это произошло в июле прошлого года. В ходе процедуры банкротства в 2019 году имущество и обязательства ОАО «Эксстроймаш» были переданы ООО «Специализированый застройщик «Орелстрой-Л2» (в последующем переименовано в ООО «Специализированный застройщик ОДСК-Л2»), которое достроило объекты, ввело их в эксплуатацию и передало квартиры гражданам.

Сотрудники управления СКР по Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении руководства ОАО «Эксстроймаш» (входит в девелоперский холдинг СУ-5 депутата облсовета Михаила Захарова) по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возведении ряда домов с долевым участием в рамках проекта жилого комплекса «Европейский» в 2017 году. В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на имущество «Эксстроймаша» на сумму почти 200 млн руб. По версии следствия, руководство компании-застройщика похитило деньги у дольщиков, распорядившись средствами по собственному усмотрению.

Летом 2022 года два бывших гендиректора ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов были признаны виновными в покушении на хищение денег в особо крупном размере (ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Им было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тыс. руб. каждому. Однако в феврале прошлого года Левобережный райсуд Липецка пересмотрел уголовное дело и назначил бывшим топ-менеджерам три с половиной и три года колонии общего режима соответственно.

Подробнее о том, на что могли направлять средства дольщиков топ-менеджеры «Эксстроймаша», в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова