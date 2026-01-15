Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за атак ВСУ в двух районах Воронежской области отменили крещенские купания

Из-за оперативной обстановки в Подгоренском и Лискинском районах Воронежской области отменили крещенские купания, которые должны были пройти в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщили в местных администрациях.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Лискинские власти уточнили, что решение принято «в связи с участившимися атаками БПЛА на территории района».

На последнем еженедельном совещании в мэрии Воронежа первый замглавы по городскому хозяйству Алексей Рыженин сообщил, что в облцентре планируют организовать восемь купелей. Для участников крещенских купаний обещают обустроить пункты обогрева и торговые точки.

Поздним вечером 10 января Воронеж пережил самую серьезную атаку БПЛА с начала спецоперации. В результате нее пострадали четыре человека, одна из пациенток скончалась в больнице. Повреждения получили как минимум 12 многоквартирных домов и 43 частных, а также не менее 86 автомобилей. Предварительный ущерб превышает 35 млн руб.

Как в Воронеже прошли купания на Крещение в 2025 году

В этом году на Крещение воронежцы морозов не дождались — на многие водоемах даже не было льда

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за теплой погоды в Новохоперском и Терновском района ограничили традиционное купание на Крещение. В Бутурлиновском, Бобровском и Лискинском районах отказались от купаний из-за оперативной обстановки. В Воронеже оборудовали восемь купелей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возле каждой купели дежурили врачи, полицейские и спасатели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Помимо самих купелей также были организованы пункты обогрева

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Крещенские купания стали народной традицией, но не являются церковным обрядом

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Православные священники поясняют, что те, кто не ходят в храм, никакой духовной пользы от купания в проруби не получат и грехи не смоют

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При это освященная на Крещение вода, считают в РПЦ, даст помощь в исцелении телесных и душевных недугов — но тем, кто ее пьет с верой и молитвой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

В Воронеже одним из самых популярных мест стала купели у Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь, в частности, окунались и дети

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие запечатлевали моменты купания на память

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

П0 данным воронежского главка МЧС на 2 часа ночи, всего в купелях региона окунулось более 4 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Алина Морозова