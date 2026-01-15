Бывшему замгубернатора Тамбовской области снова продлили заключение под стражей

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Он пробудет в СИЗО как минимум до 20 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» из зала суда.

Защита господина Иванова настаивала на домашнем аресте. Он пояснял, что, находясь в СИЗО, не может оперативно получать медицинскую помощь.

Сергей Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) от основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Прошлым летом стало известно, что она могла быть дана в виде охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Следствие полагает, что передача дорогостоящего подарка состоялась в 2019 году и была предназначена за общее покровительство.

О задержании господина Иванова стало известно 21 мая прошлого года. В тот же день его отправили в СИЗО.

Алина Морозова