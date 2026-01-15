Бывшему замначальника белгородского УМВД вменили получение взятки

РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о возбуждении уголовного дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении экс-начальника УМВД по Владимирской области Валерия Медведева. В 2019–2022 годах он работал заместителем начальника УМВД России по Белгородской области.

Фото: УМВД России по Белгородской области Валерий Медведев

Суть уголовного дела господина Медведева не раскрывается. Он был арестован и заключен под стражу в Москве в конце прошлого года. Накануне, судя по картотеке дел столичных судов, его арест был оставлен в силе.

Валерий Медведев был назначен на пост замначальника УМВД России по Белгородской области — начальника полиции в конце 2019 года. До этого он работал в органах внутренних дел в Краснодарском крае. В 2022-м господин Медведев возглавил УМВД по Владимирской области. Согласно сайту местного управления, в данный момент врио начальника является Петр Бузин.

Владимир Зоркий