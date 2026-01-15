Суд отказал курянке в компенсации за разрушенный из-за атак ВСУ дом

Глушковский районный суд Курской области отказал местной жительнице в удовлетворении иска о взыскании социальной выплаты за утраченный при обстреле ВСУ жилой дом в селе Веселом Глушковского района. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Жительница Курской области пыталась оспорить в суде решение комиссии по урегулированию спорных вопросов, отказавшей ей в выплате компенсации за дом. Отмечается, что жилой объект находится в селе, расположенном в 5-километровой зоне от границы РФ, а значит, входящем в перечень населенных пунктов с особым порядком компенсации. За утраченные на этих территориях дома выдача жилищных сертификатов осуществляется без проведения комиссионного обследования их состояния.

Основанием для отказа в удовлетворении иска стали поздние сроки оформления права собственности. Из материалов дела следует, что курянка стала владелицей дома по договору дарения 10 октября 2024 года. По постановлению регионального правительства для получения поддержки право собственности должно было быть зарегистрировано в Росреестре не позднее 6 августа 2024 года.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курский районный суд взыскал с местной жительницы 880 тыс. руб., «незаконно полученные» в качестве материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате вторжения ВСУ.

Кабира Гасанова