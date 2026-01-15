Власти сократили количество мест для митингов в Воронеже

Воронежские власти изменили список специально отведенных мест для публичных мероприятий — так называемых гайд-парков. Вместо шести площадок в центре Воронежа теперь митинговать можно будет в неблагоустроенном Бринкманском саду и парке «Южный» на левом берегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мухин Фото: Олег Мухин

Изменениe списка гайд-парков, утвержденного в конце 2012 года, было принято постановлением правительства, которое губернатор Александр Гусев подписал 17 декабря.

Ранее в Воронеже располагались шесть зон для митингов: массовые мероприятия можно было проводить на Советской площади и на площади Никитина, а также у театра оперы и балета, у облдумы и рядом с Домом молодежи и Домом офицеров. Согласно новому списку, теперь для митингов предусмотрены только две точки. Одна из них расположена в Бринкманском саду в 100 метрах от входа со стороны улицы Урицкого, а вторая — на асфальтированной площадке в центре парка «Южный» на левом берегу. Также вместо двух гайд-парков по одному останется в Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновке. Всего в регионе их будет 34.

Как объяснили «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области, изменение постановления было подготовлено в целях приведения в соответствие с нормами федерального законодательства. В конце 2022 года Госдума запретила проводить массовые мероприятия рядом со зданиями органов власти, больницами, школами, инфраструктурными объектами и культовыми сооружениями. Собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил также, что решение о сокращении количества гайд-парков принималось с учетом оперативной обстановки: «Чем больше мест для массового сбора граждан, тем сложнее обеспечить их безопасность».

Список гайд-парков в Воронеже планировали изменить еще в 2019 году. Тогда власти объясняли, что места для митингов должны быть вынесены из центра из-за того, что использование локаций становится «затруднительным» из-за развития города. С инициативой пересмотра мест для гайд-парков в Воронеже выступили облпрокуратура и ГУ МВД по региону. После экспертных обсуждений списка в местной облдуме список не был изменен.

Еще до обсуждения переноса гайд-парков в Воронеже власти других регионов перенесли аналогичные площадки из центров городов на окраины. Так, например, в 2017–2018 годах подобные решения принимались во Владивостоке, Уфе и Челябинске. В Воронеже же гайд-парки последние годы фактически не используются для митингов.

Сергей Толмачев