Главные новости за 14 января: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

У трех местных провайдеров проводного интернета в Воронеже в среду произошли перебои в работе из-за масштабной DDoS-атаки, предположительно ведущейся с территории Украины. Проблемы фиксируются у провайдеров Freedom, Justlan, Joxnet. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников на местном телеком-рынке, проблемы со связью подтвердили в одной из компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Ечин Фото: Борис Ечин

По данным региональных органов Росстата, предприятия Черноземья в 2025 году снизили инвестиционную активность. Совокупный объем инвестиций в основной капитал за январь–сентябрь в макрорегионе составил около 808,8 млрд руб. Наибольшее снижение за девять месяцев 2025 года зафиксировано в Белгородской области: объем инвестиций составил 143,7 млрд руб., что соответствует 86,5% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, снижение составило 15,5%.

На реализацию выставлена половина машиностроительного предприятия Липецкой области. Инвесторам предлагается 50% уставного капитала «Липецкого завода профилегибочного оборудования» по цене 680 млн руб. Предприятие расположено в областном центре и позиционируется продавцом как площадка для запуска нового направления — «сельскохозяйственных роботов». Указывается, что их прототипы уже созданы и испытаны на специально организованной в регионе экспериментальной ферме.

В результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 445 мирных жителей. Еще 553 получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать 20 млн руб. в расширение производства. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2027 года. Он позволит удвоить мощности предприятия, которое сейчас является единственным производителем неваляшек в регионе.

Аукцион по продаже крытого рынка за 78 млн руб. в Орле отменен в связи с погашением задолженности ООО «Крытый рынок» (принадлежит правительству области) перед ФНС в размере 2,2 млн руб.

Анна Швечикова