У провайдеров в Воронеже произошли перебои с интернетом из-за DDoS-атаки

У трех местных провайдеров проводного интернета в Воронеже в среду, 14 января, произошли перебои в работе из-за масштабной DDoS-атаки, предположительно ведущейся с территории Украины. Проблемы фиксируются у провайдеров Freedom, Justlan, Joxnet. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников на местном телеком-рынке, проблемы со связью подтвердили в одной из компаний.

В техподдержке Freedom (АО «Информационная компания "Информсвязь-Черноземье"») «Ъ-Черноземье» сообщили, что «в настоящий момент наблюдается DDoS-атака на наши узлы»: «По этой причине некоторые сервисы могут работать некорректно, а доступ к ресурсам сети может быть временно ограничен. Все необходимые меры уже принимаются. Наши специалисты занимаются устранением последствий атаки. Приносим извинения за доставленные неудобства». Владелец АО «Квант-телеком» (работает под брендом Justlan) Николай Торохов не смог побеседовать с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость. В техподдержке Joxnet (ООО «Цифровая связь») «Ъ-Черноземье» также подтвердили отключения интернета. Сайт провайдера тем временем недоступен.

Один из источников «Ъ-Черноземье» отметил, что сегодняшнюю атаку в регионе не выдержала инфраструктура «только местных провайдеров» — филиалы федеральных телеком-компаний не фиксировали серьезных перебоев. На данный момент в Воронеже также работает без отключений мобильный интернет LTE.

DDoS-атака (Distributed Denial of Service) — это кибератака, при которой сервер или сайт перегружают огромным количеством фальшивых запросов с множества устройств (ботнет) одновременно, чтобы сделать его недоступным для обычных пользователей, вызывая «отказ в обслуживании».

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти выразил удивление тем, зачем атакуются частные операторы, которые работают в основном с коммерческим сектором и с гражданами: «Никакая государственная инфраструктура не страдает. А ведь для тех, кто атакует, это стоит колоссальных денег. Они идут на генерацию трафика, которым перегружаются пострадавшие операторы. И ради чего? Чтобы создать проблемы нескольким офисам в ряде районов города?». Собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что в условиях атак и государственные, и частные операторы региона живут уже долгое время. «Мы научились противостоять этим угрозам, и в большинстве случаев они проходят бесследно. Скоро коллеги справятся и с этим временным неудобством»,— добавил он.

Сергей Калашников